EKPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EKPSS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavın bitmesiyle birlikte soru ve cevaların ne zaman yayınlanaxa da merak edilip araştırılıyor. EKPSS soru ve cevplarının bugün akşam saatlerine kadar yayınlanması bekleniyor.