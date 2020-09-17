Ekoturizm çalışmaları kapsamında oluşturulan 19 rota doğaseverleri bekliyor

AA

Karacabey, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün ekoturizme yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Modern zamanın gerekliliği olarak insanoğlunun günlerini çalışarak geçirdiğini belirten Karacabey, insanların özellikle şehir hayatıyla iç içe bir yaşam, metropollerde geçen günlerin ardından zaman zaman da dinlenme ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Karacabey, içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle de bu ihtiyacın şekil değiştirdiğine dikkati çekerek, insanların tatil anlayışının da farklılaştığını, güvenli yerlerde dinlenme ihtiyacının ön plana çıktığını dile getirdi.

Değişen tatil anlayışıyla insanların özellikle açık alanlarda, doğayla iç içe yapılan "ekoturizm" faaliyetlerine yöneldiğini anımsatan Karacabey, söz konusu turizm türünün değişen iklim koşulları, kuraklık ve doğal kaynakların her geçen gün azalmasından dolayı son yıllarda tüm dünyada daha fazla ilgi görmeye başladığını anlattı.

Karacabey, kurumun, değişen bu turizm anlayışı çerçevesinde 2020-2024 yıllarını kapsayan dönem için Ekoturizm Eylem Planı oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bu alternatif turizm, 7'den 77'ye herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ile doğal habitatını keşfetme imkanı sunuyor. Bugün Türkiye genelinde, Sakarya, Bursa, Adana, Zonguldak, Konya, İzmir, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Amasya, Antalya, Kütahya ve Kahramanmaraş orman bölge müdürlüklerinde toplam 19 ekoturizm yönetim planları hazır bulunuyor. Eylem planımız kapsamında 2024 yılı itibarıyla bu sayı 110'a çıkarılacaktır."

İzmir'in Anadolu'ya açılan kapısı Kemalpaşa'da, Nazarköy Ekoturizm Alanı'nın 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip olduğunu belirten Karacabey, İzmirlilerin 3 bin yıllık Hitit Anıtı'nı ziyaret ederek ormanı keşfe çıkabilecek imkana sahip olduklarını bildirdi.

Karacabey, dünyada sadece Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu sığla ağacının, içinde 16 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurunu da barındıran Kavakarası Ekoturizm Alanı'nda görülebileceğini ifade ederek, "Ziyaretçilerimiz yine Köyceğiz'de Çandır Ekoturizm Alanı'nda 35 kilometrelik parkurda Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz Gölü'nü ve Dalyan'ı seyredecek, orman köylüsü ve bal ormanlarıyla tanışma imkanı bulacak. Adana'nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı 19 kilometrelik parkuruyla ormanda yürümeyi, koşmayı özleyen vatandaşları bekliyor." ifadelerini kullandı.

- Mesire alanlarından ekonomiye yıllık 800 milyon lira katkı

Karacabey, Türkiye'nin en uzun parkurlarından biri olacak Artvin Çoruh Ekoturizm Yönetim Planı başta olmak üzere, İstanbul-Büyükada, Eskişehir-Şehir, Kütahya-Domaniç, Denizli-Çameli, Yalova-Termal, Antalya-Sapadere Kanyonu, Kahramanmaraş-Başkonuş, Amasya-Şehzadeler ekoturizm alanlarının da kısa zamanda hizmete gireceğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalarla 2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısını 1538'e çıkardıkları bilgisini veren Karacabey, "Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları, ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye yıllık 800 milyon lira katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor." dedi.