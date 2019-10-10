10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye girişim ekosisteminin ilk 9 aylık performansı ortaya çıktı. Startups.Watch tarafından yapılan araştırmaya göre 2019 Ocak-Eylül döneminde 43 girişime 13.9 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
2018'in aynı döneminde ise 66 girişime 47 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.
Startups.watch verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde ise, yerli girişimler 16 yatırım turunda toplamda 5.4 milyon dolar yatırım aldı. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise, 19 işlemde 15 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşmişti.
Yılın son çeyreğinde yapılan girişim yatırımlarına bakıldığında, pazaryeri, SaaS, evlilik, robotik, yapay zeka ve fintech girişimlerinin öne çıktığı görülüyor.
Yıl başından bu yana gerçekleşen işlemlerin yüzde 63'ü 250 bin doların altında gerçekleşti.
250 bin ile 500 bin dolarlık işlemler toplam işlemlerin yüzde 19'unu oluştururken, 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında gerçekleşen işlemler yüzde 14, 1 milyon dolar ile 2 milyon dolar aralığında işlemler yüzde 2 ve 2 milyon dolar ile 5 milyon dolar aralığında gerçekleşen işlemler ise yüzde 2 paya sahip.
'YATIRIMLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI'
3'üncü çeyrekte de gerçekleşen yatırımların beklentilerin altında kaldığını belirten Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, "Bunda ana sebep fonların kurulmasındaki gecikmeler oldu. Yeni fonlar kuruldukça yatırım miktarları ciddi şekilde artacaktır. Bunun için "scaleup" dediğimiz firmaların Seri B, Seri C yatırımlar alması gerekiyor ki yatırım miktarları da ciddi artsın" dedi.
Ünsal yıl sonu beklentisi ile ilgili olarak da, "Önümüzdeki çeyrek yani 2019 4'üncü çeyrekte de yatırım toplamının 7-8 milyon doları geçeceğini sanmıyorum. Yani bu seneyi 21-22 milyon dolarla kapatacağız gözüküyor ki bu tutar geçen senenin yarısından bile az" diye konuştu.
AVRUPA'DA 23'ÜNCÜ SIRADAYIZ
Türkiye, son 3 yılda ilk kez hem Avrupa’da hem Orta Doğu’da melek ve girişim sermayesi yatırımları anlamında önceki çeyrekte bir alt lige düşmüştü.
Son çeyrekte yerli girişimlere yapılan 5.4 milyon dolarlık yatırım ile Avrupa'da 23'üncü sırada yer alan Türkiye, Slovenya, Ukrayna ve Çekya gibi ülkelerin önünde yer alırken, Yunanistan ve Lüksemburg'un ise gerisinde kaldı.
Startups.Watch'ın paylaştığı verilerde, Orta Doğu ve Afrika (MENA) bölgesinde, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ardından Türkiye'nin dördüncü sırada kendine yer bulduğu görülüyor.
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