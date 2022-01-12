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Özellikle son dönemde iklim değişikliğine bağlı yaşanan doğal afetler bu alanda yapılan çalışmaları hızlandırdı. İklim değişikliğinin en çok ilgilendirdiği alanlar arasında bulunan tarıma yönelik projeler için de Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarına hız verdi.

Bakanlık, İzmir ve Şanlıurfa'da 81 il tarım ve orman müdürlükleri, üniversiteler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "İklim Değişikliği ve Tarım" konulu çalıştaylar düzenledi.

Çalıştaylar kapsamında, küresel iklim değişikliği, iklim değişikliğinin tarıma etkisi, tarımın iklim değişikliğine etkisi, tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım için gerekli tarımsal faaliyetler konuları ele alındı.

Düzenlenen çalıştay sonrasında, 1100 uzmanın katılımıyla 115 günde 925 saatlik çalışmayla "Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım İçin Sonuç Bildirgesi" hazırlandı.

Sonuç bildirgesine göre, iklim dostu tarımsal destekleme modeli ve tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulacak. Tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacak ve ulusal arazi kullanım planlaması yapılacak. Ekosistem odaklı gıda üretim modeli oluşturularak Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi uygulamaya alınacak.

Terk edilen tarım alanlarının biyolojik rezerv alanları olarak değerlendirilmesi için çalışmalar başlatılacak. Permakültür uygulamaları ülke genelinde yaygınlaştırılacak ve agroekolojik uygulamalar küçük aile işletmelerinden başlanarak desteklenecek.

Yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin parasal ve alansal olarak desteklenmesinin yaygınlaştırılmasına devam edilecek. Tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanımını çiftçilere anlatmak için geliştirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi" ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Havza bazlı üretim modelinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine etkileri ve çözüm önerileri araştırılacak. İyi tarım uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri alansal olarak artırılarak desteklenecek.

Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılacak. Paris Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması ile önem kazanan iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetleri hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecek.

Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenecek. 2021'de köy bazlı kuraklık kuru tarım alanlarında uygulanmakta olup daha da yaygınlaştırmak için farkındalığının artırılması çalışmaları yapılacak. Tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularına ilişkin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. İklim dostu tarım uygulamaları için yayım ve sektör paydaşlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılacak.