Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ekos Teknoloji halka arzını onayladı. Halka açıklık oranı yüzde 21,43 olarak açıklanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 60 milyon adet lot dağıtımı yapacak. 'EKOS' hisse sembolü ile Borsa İstanbul'da işlem görecek Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalar var, Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?" İşte Ekos Teknoloji halka arz tarihleri...