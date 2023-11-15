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        Haberler Gündem Ekos Teknoloji halka arz talep topluyor! Ekos kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

        Ekos Teknoloji halka arz talep toplama başladı! Ekos kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Ekos hisse fiyatı 12,77 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Ekos halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:04
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        • 1

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yatırım yapmak isteyenler "EKOS" koduyla talep girişlerini gerçekleştirebilecek. Borsa İstanbul'da işlem görecek Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğü ise yaklaşık 766,2 milyon TL olacak. Peki, Ekos kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

        • 3

          EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI

          Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve payların tamamı eşit dağıtılacak.

        • 4

          EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş, halka arz sürecinde 60.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

        • 5

          EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 6

          EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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