Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı! Ekos kaç lot verdi, hisse borsada ne zaman işlem görecek?

        Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı! Ekos kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere Ekos Teknoloji 15-16 Kasım tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekos Teknoloji, lot dağıtım sayıları ve borsada işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 'EKOS' Borsa İstanbul borsa kodu ile Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekos Teknoloji talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçları açıklandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Ekos kaç lot verdi, hisse borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularını gündeme getirdi. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 15-16 Kasım'da 12,77 TL sabit fiyattan halka arz edilmişti. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar Ekos Teknoloji halka arz sonuçları ile hissenin Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. İşte Ekos Teknoloji halka arz sonuçları...

        • 2

          EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleşti.

        • 3

          EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI

          Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılan ve payların tamamı eşit dağıtım yapıldı.

        • 4

          EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılara maksimum 19 adet (242₺) dağıtım gerçekleşti.

        • 5

          EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ekos Teknoloji'nin önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Habertürk Anasayfa