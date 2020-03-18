Koronavirüs ile mücadele toplantısı başladı

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Koronavirüse yönelik önlemler doğrultusunda yeni adımların görüşüleceği toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. ''Günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutu da ortaya çıkacak'' diyen Erdoğan. alınacak önlemlerle ekonomiyi canlı tutacaklarını vurguladı.

'ÖZEL SEKTÖRE DE GÖREV DÜŞÜYOR'

Erdoğan ''Salgını önleme ve ekonomiyi canlı tutma vazifemiz var. Tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak kolay değil. Bu süreçte devletin olduğu kadar özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkak. Özel sektöre düşen görevler de var. Salgın sürecinin ciddi ekonomik sonuçları olacak. Birkaç haftayı iyi yönetirsek iyi bir tablo ortaya çıkabilir'' dedi.

'PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Erdoğan petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye ilave avantajlar sağlayacağını söyledi.

ÇANKAYA'DAKİ TOPLANTIYA BAKANLAR VE STK'LAR KATILIYOR

Çankaya'da düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor. Sağlık Bakanı'na 5 dakika, kabine üyelerine 3'er dakika, STK'lara 5'er dakika konuşma süresi verildi.