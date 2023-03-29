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Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın olağan genel kurulu sonrasında açıklamada bulundu.

2023 yılının Cumhuriyet'in 100. Akbank'ın ise 75. yılı olduğunu belirten Sabancı Dinçer "Çok az şirketin erişmeyi başardığı bu önemli dönüm noktasının, bu kadar anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu özel yıl vesilesiyle bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunar, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anmak isterim. Bunun yanı sıra, bize her zaman güvenen ve geleceğe hazırlayan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Suzan Sabancı Dinçer sözlerine şöyle devam etti:

“Geriye dönüp son 75 yıla baktığımızda, Akbank’ın müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen ve inovasyona verdiği önemle sektöründe liderliğini koruyan bir kurum haline geldiğini görüyoruz. Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz”

Suzan Sabancı Dinçer, bunun yanında genel kurul sonrasında Akbank’ın aşağıdaki verilerini de basınla paylaştı (2022 yılsonu itibarıyla):

Aktif Büyüklük: 1 trilyon 147 milyar TL

1 trilyon 147 milyar TL Aktif Karlılığı: %6,2

%6,2 Özkaynak: 153,6 milyar TL

153,6 milyar TL Özkaynak Karlılığı: %54,7

%54,7 Sermaye Yeterlilik Oranı: %23,2

%23,2 Aktif Müşteri Sayısı: 10,8 milyon

10,8 milyon Yıllık Aktif Müşteri Sayısı Artışı: 2,3 milyon

2,3 milyon Çalışan Sayısı: > 12 bin

> 12 bin Şube Sayısı: 711

Akbank'ın geçmiş 75 yılda edindiği başarıları ve büyümeyi gelecekte de sürdürmek için gerekli temele fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Akbank’ın en büyük güçlerinden biri de uluslararası danışma kurulu. Kurulumuz her biri kendi alanının son derece deneyimli üyeleriyle bankamızın güçlü performansına önemli katkılarda bulunmakta, dünyanın farklı yerlerinden zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturmaktadır. Bu yıl 14.yılına giren Kurulumuz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzün de bir kanıtı niteliğindedir. Her zaman bir adım önde olmamıza ve değişen ortama uyum sağlamamıza imkan veren Uluslararası Danışma Kurulumuza katkıları ve özverileri için şükranlarımı sunmak isterim. Akbank’ı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Bankadan yapılan açıklamaya göre bu yıl Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya gelecek olan Akbank Uluslararası Danışma Kurulu (IAB) 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in liderliğinde küresel ve yerel gelişmeleri değerlendirmek ve bunların Akbank için stratejik çıkarımlarını tartışmak için kuruldu.

Sabancı Dinçer başkanlığında toplanan IAB şu isimlerden oluşuyor: TGG Group Yönetici Ortağı Hamid Biglari; JP Morgan Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff; Lordlar Kamarası Yaşam Boyu Üyesi, Birleşik Krallık eski Ticaret ve Yatırım'dan Sorumlu Devlet Bakanı ve HSBC Holdings plc eski Grup Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Green; Olayan Financing Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Lubna Olayan; Harvard Business School Öğretim Üyesi Dante Roscini; Zurich Insurance Group Ltd. ve Zurich Insurance Company Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swaan; Societe Generale Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini Smaghi; Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Eyüp Engin; Akbank Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Ahmet Fuat Ayla.

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