Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM'de

Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, merkezi yönetim bütçe teklifinin, "içerik olarak yorgun, bezgin, lakayt, isteksiz bir siyasi iktidarın yüzünü yansıttığını" savunarak, bu enerji yoksunluğunun, ülkenin geleceğine güvenle bakmaları için en büyük handikabı oluşturduğunu söyledi.
Çarenin "sandık" olduğunu ileri süren Çelik, "Yeni bir kadronun yönetime gelmesi halinde ülkemizin sorunlarının çözümünde ilk adımların atılması büyük bir moral sağlayacaktır, bu da milletimizi ve devletimizi muhkem kılacaktır. Türk ekonomisinde, bundan 150 yıl önceki ekonominin görünümü adeta günümüze taşınmış gibidir." dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başına taktığı zabıta şapkasıyla kürsüye çıkarak, torba yasa görüşmelerinde geniş kitlelerin beklediği maddelerin yer almadığını, özellikle emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron firmalarda çalışanlar, çırak ve stajyerlerin sorunlarıyla ilgili kanun tekliflerinin bir türlü Meclis'e gelmediğini söyledi.
Belediyelerde görev yapan işçi statüsündeki yardımcı zabıtaların da kadroya geçirilmesi gerektiğini belirten Gürer, "657'ye tabi bir zabıta memuru ile belediyede şirket işçisi olan zabıta memuru aynı görevi yapıyorlar. Aynı denetime gidiyorlar, çarşıdalar, pazardalar, yıkımdalar, ruhsattalar, kontroldeler ama hakka geldiğiniz zaman onların hakkını vermiyorsunuz. Böyle bir mantıkla bu olaylara yaklaşmak ayrımcı bir zihniyetin ta kendisidir." eleştirisinde bulundu.
"1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE"
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, "AK Parti, Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir." sözlerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Bu bir iftiradır", MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da "Teröristle Kürt'ü karıştırmayın" sözleriyle tepki gösterdi.
Sarısaç'ın konuşmasını Kürtçe olarak tamamlaması üzerine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Anlamadığımız şeyleri söylüyorlar. Bunu gelenek haline getirdiler. Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz." şeklinde karşılık verdi.
Bu sırada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Herkes istediğini konuşur, seni ilgilendirmez." sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te." diyerek tepki gösterdi.
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