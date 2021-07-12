Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AA

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce usul tartışması yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin, "torba kanun" olarak hazırlanmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından bu tür tekliflerin gelmeyeceğinin söylendiğini ancak buna hala devam edildiğini savunan Kuşoğlu, teklifle ilgili etki analizinin de yapılmadığını ileri sürdü.

Kuşoğlu, teklifin, Meclisin tatilde olması gereken bir dönemde getirilerek kısa bir süre içerisine sıkıştırılarak geçirilmek istendiğini söyledi.

CHP'li Kuşoğlu, kanunlar çerçevesinde kurum ve kurulların Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgi vermesi gerektiğini ve henüz bunun gerçekleşmediğini iddia ederek, bu konuda ilgili kurumların uyarılmasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yürütmenin taleplerini içeren bir torba teklifin komisyonun gündeminde olduğunu söyledi. Paylan, milletvekili iradesinden bahsediliyorsa HDP olarak verdikleri kanun tekliflerinin gündeme alınmasını, görüşülen teklifle birleştirilmesini talep etti.

Paylan, teklifler hazırlanırken komisyon üyesi milletvekillerinin de görüşlerinin alınması gerektiğine işaret etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, torba kanun teklifinin birçok komisyonu ilgilendirdiğini, tali komisyonlardan raporlar gelmeden bu teklifin görüşmelerine başlandığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, teklif üzerinde günlerce çalışıldığını dile getirerek, hem imzası olan milletvekillerine hem de kurumlara haksızlık yapılmamasını istedi. Aydemir, ayrıntısına kadar çalışılan teklifler üzerinde eksik görülen yerlerin milletvekillerince konuşularak tamamlanacağını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz da komisyona kurum ve kurulların bilgi vermediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yılmaz, "Bazı eksiklikler olabilir ama 'Kurumlar mevzuata uymuyor, komisyon görevini yapmıyor.' gibi hem komisyona hem Meclise yönelik bu iddialar asla kabul edilemez." dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, kanunların kendisine verdiği yetki doğrultusunda denetim faaliyetlerini yerine getirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2021 yılı Ocak ayında ilgili tüm kurumlarla bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Meclisimize sunulan raporları üyelerimize dağıttık. Her gündeme geldiğinde bu raporların hem basılı hem de elektronik ortamda yeniden dağıtımını sağladık." diye konuştu.

Yılmaz, kurum ve kurulların Meclise ulaşan bilgilendirme raporlarının detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Usul tartışmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, ilk imza sahibi olduğu teklife ilişkin komisyondaki sunumuna başladı.