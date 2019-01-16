Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, faizin beklendiği gibi sabit bırakıldığını ve karar metninde de para politikası duruşuna dair herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Bunun mart ayında gelebilecek erken bir faiz indirimi endişelerini gidereceğini ifade eden Kanlı, bu sebeple, kararı piyasalar ve TL için olumlu bir durum olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kanlı, şunları kaydetti:

"Karar metninde TCMB, cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğine değinmiş. Merkez Bankası'na katılıyor ve henüz bunun yetirince farkına varılmadığını düşünüyorum. 2019 yılında cari açığımız muhtemelen 10 milyar doların altında olacak. Hatta emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak sıfıra da yakın olabilir."

"POLİTİKA FAİZİ VE SIKI DURUŞTA DEĞİŞİKLİK YOK"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü toplantısında politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve gelecek dönemde gevşemeye dair herhangi bir sinyal vermekten de kaçındığını söyledi.

Önceki faiz notuna göre tek farklılığın cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğine yönelik söylemin eklenmesi olduğunu belirten Tokalı, "Bunu, faiz kararının kura etkisi yönünden gelecek dönem açısından rahatlık yansıtabilecek tek işaret olarak görmek mümkün; ancak faiz duruşunda değişiklik işareti açısından yeterli olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Tokalı, şunları kaydetti:

"Özellikle, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde gözlenen bir miktar iyileşmeye karşın, enflasyon görünümünde risklerin devam ettiğine yönelik vurgu korunuyor. Bunda da, enflasyonun önemli bileşenlerinden gıda enflasyonun özellikle işlenmemiş tarafta bu ay için hızlanma sinyali vermesi ve toplam gıda enflasyonunun yıl sonu hedefine ulaşması için oldukça zorlu bir süreci gerektirmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, yıllık enflasyondaki düşüşün, baz etkisi dolayısıyla, yılın ilk yarısında hız kesecek ve yıllık oranın yüksek bandında dalgalanacak olması da, para politikasında gevşeme alanı yaratmadan önce 'bekle-gör' politikasını destekliyor."

Tokalı, destekleyici koşulların oluşması durumunda politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 21,5 seviyesine çekilebileceğine yönelik tahminlerini koruduklarını sözlerine ekledi.

"MERKEZ BANKASI BEKLEMEDE KALACAK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise, TCMB'nin kararı bir sürprize yol açmasa da çok sınırlı da olsa faiz indirimi bekleyenler olduğu için TL açısından da destekleyici bir gelişme olduğunu belirtti.

TCMB'nin enflasyon görünümde bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtse de sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "Kurul'un ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ekonomide dengelenmenin belirginleştiğine, enflasyonda ise fiyat istikrarı açısından risklerin devamına işaret etti." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 24 civarında oluşturacağını söyledi.

YABANCI EKONOMİSTLER TCMB'NİN FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ



Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL yeterli derecede istikrara kavuştuğu zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),şu anki sıkı para politikasında gevşeme yapabilir hale geleceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL yeterli derecede istikrara kavuştuğu zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),şu anki sıkı para politikasında gevşeme yapabilir hale geleceğini belirtti.

Enflasyondaki gerilemenin TL için pozitif bir sinyal olduğunu ifade eden Matys ancak TL'nin yıla dalgalı bir şekilde başladığını ve bankanın para politikasında tedbirli davranması gerektiğini aktardı. Matys, TL'nin para politikasında çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Düşen petrol fiyatlarının enflasyonun düşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Matys, TCMB'nin beklenti anketindeki enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısında para politikasında gevşemeye gidebileceğini söyledi. Bankanın mart ayında sembolik bir faiz indirimine gidebileceğini vurgulayan Matys, 25 ya da 50 baz puanlık faiz indirimlerinin önemli bir etkisinin olmayacağını ancak hane halkı ve şirketlerde rahatlama görülebileceğini belirtti.

"EKONOMİDE YAPILACAK REFORMLARIN HIZLANDIRILMASI, TL'YE VE YURT İÇİ VARLIKLARA OLAN GÜVENİ İYİLEŞTİRME ÇABASINA KATKIDA BULUNACAK"



Matys, Türkiye'nin ödemeler dengesindeki gelişmelerin de bankanın devam eden bir yeniden dengelenme aşamasında olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ekonomide yapılacak reformların hızlandırılmasının TL'ye ve yurt içi varlıklara olan güveni iyileştirme çabasına katkıda bulunacağını aktaran Matys, bunun da TCMB'nin hareket alanını genişleteceğini dile getirdi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin para politikasında gevşemeye gitmesinin uzak olmadığı kaydetti. Para politikasında gevşemenin eli kulağında olduğunu belirten Tuvey, bankanın bu ay sonunda açıklayacağı enflasyon raporunda tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapabileceğini ve bunun da faiz indirimi için bir sebep sayılabileceğini ifade etti.

TCMB'nin mart ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirten Tuvey, politika faizinin bu yılın sonuna kadar yüzde 20'ye düşüreceği öngörüsünde bulundu.

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom ise mart ayında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğini enflasyon verisine bağlı olduğunu aktardı.