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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının faiz artış döngüsünün sona erdiği görüşünde  - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının faiz artış döngüsünün sona erdiği görüşünde 

        İngiltere'de bugün açıklanan ve beklentinin üzerinde yavaşlama gösteren enflasyon verileri sonrasında, ekonomistler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ayki toplantısında faizi artırma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve sıkılaşma döngüsünün sonlandığını düşünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:26
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        Ekonomistler, BoE'nin faiz artış döngüsünün sona erdiği görüşünde 
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        Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama gösterdi. Enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 olmuştu.

        Özellikle gelişmiş ekonomiler arasında uzun süredir en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkan İngiltere'de, Aralık 2021'den bu yana artırılan politika faizine rağmen enflasyon yapışkan hale gelmişti.

        BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile ağustosta 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından faiz artışına ilk kez eylülde ara verdi ve faizi sabit tuttu.

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        BoE, ekim ayı enflasyonunun enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle keskin şekilde gerileyeceği beklentisiyle 2 Kasım'daki toplantısında, faiz artışına ikinci kez ara verdi.

        Ekonomistler, bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında BoE'nin gelecek ayki toplantısında da faiz oranlarında yeni bir artışa gitme ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve ülkede artık faiz oranlarının zirve yaptığını düşünüyor.

        "ENFLASYONUN SALGIN ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNMESİ İÇİN ALINACAK MESAFE VAR"

        Deloitte Kıdemli Ekonomisti Debapratim De, enflasyon verileri sonrası yaptığı değerlendirmede, ekimde enflasyondaki keskin düşüşün önemli bir gelişme olduğunu ve fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğini belirterek, "Yine de, enflasyonun salgın öncesi seviyesine dönmesi için alınacak mesafe var. Ancak, bugünkü enflasyon verileri, yatırımcıların BoE'nin politika faizinin zirve yaptığı yönündeki görüşünü destekliyor. Enflasyonun daha da düşmesi, gelecek yıl politika faizinde ilk indirimin zamanlamasına yönelik piyasa beklentisini erkene çekebilir" ifadelerini kullandı.

        Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales ise ülkede beklentinin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ABD ve Avro Bölgesi'ndeki seviyelere yaklaştığını dile getirerek, "Enflasyon verileri, bazı kesimlerin BoE'nin gelecek yıl ortasından itibaren politika faizinde indirime gideceğine yönelik beklentilerini artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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        ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, enflasyonun ekimde yüzde 4,6'ya gerilemesiyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın "enflasyonu yarı yarıya düşürme" hedefine ulaştığını, BoE'nin de bu sonuçlardan memnun olması gerektiğini dile getirdi.

        Özellikle hizmet enflasyonundaki gerilemenin BoE için önemli olduğuna işaret eden Smith, "Veriler, BoE'nin bu yıl daha fazla sıkılaşmaya gitme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Aralıktaki toplantıda yeni bir faiz artışı ihtimali oldukça zayıf. Hizmet sektörü enflasyonunun gelecek yaz yüzde 3,5 ila 4 seviyesine düşmesini bekliyoruz. Hizmet sektörü enflasyonu ve maaş artışlarındaki yavaşlamayı da dikkate aldığımızda, BoE'nin Ağustos 2024'ten itibaren faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

        İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation Araştırma Direktörü James Smith ise enflasyonun son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen hayat pahalılığı krizinin devam ettiğinin altını çizerek, "Enflasyondaki bu keskin düşüş politikacılar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Ancak, hayat pahalılığı krizinin sona erdiğinden bahsedemeyiz çünkü İngiltere'deki enflasyon şoku yüksek fiyatları miras bıraktı" ifadelerini kullandı.

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