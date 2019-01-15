15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomistler, yaptığı değerlendirmede, yarın gerçekleştirilecek PPK toplantısında yüzde 24 seviyesindeki politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapılmayacağını belirtiyor.
Karar metni tonunda değişiklik olabileceğini ifade eden analistler, sıkı para politikası duruşunda herhangi bir gevşeme sinyalinin verilmeyeceğini ve para politikasında temkinin elden bırakılmayacağını dile getirdi.
"İÇ TALEP KAYNAKLI BÜYÜMEDE YAVAŞLAMAYA VURGU YAPABİLİR"
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyondan son dönemde alınan ılımlı sinyallere karşın, fiyat istikrarına ilişkin risklerin devam ettiğine dair genel görüşte değişiklik beklemediklerini söyledi.
Özellikle, son üretim verileri doğrultusunda, iç talep kaynaklı büyümede yavaşlamaya vurgu yapılabileceğini belirten Tokalı, "Bu toplantıda bir değişiklik yapmasını ve sıkı para politikasının riskler azalana kadar korunması duruşunda değişiklik beklemezken, gelecek döneme ilişkin sıkı para politikasında gevşeme alanı yaratması açısından, küresel sıkılaşmada yavaşlama sinyallerine yer verdiğini görebiliriz. Ancak, kısa vadede duruşta, özellikle jeopolitik risklerin de etkisiyle, herhangi bir gevşeme sinyali vermesini beklemeyiz." şeklinde konuştu.
"PARA POLİTİKASINDA TEMKİN ELDEN BIRAKILMAMALI"
AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapamayarak beklemede kalacağını belirtti.
Karar metninin tonunda bir değişim ihtimalinin olduğuna işaret eden Bürümcekçi, "Bilindiği gibi, para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesinde, 'gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılabilir' şeklinde bir ifade bulunmakta. TCMB, faiz indirimine ilerleyen dönemlerde yönelmek istiyorsa, sıkılaşma yönündeki bu ifadeyi daha nötr hale getirmek isteyecektir. Ancak bunu hemen bu toplantıda yapıp yapmayacağı net değildir." diye konuştu.
Bürümcekçi, küresel makro ortam ve jeopolitik faktörlerin yeni yılın ilk günlerinde çok dalgalı bir görünüm sergilediğini söyledi.
Risk iştahının yıla olumlu başlasa da, gelişen ülkelere yönelik portföy akımlarının hızla tersine dönebileceğine dikkati çeken Bürümcekçi, "Özellikle, Türk lirasının son günlerde gelişen ülke para birimlerinden olumsuz yönde ayrışması, para politikasında temkinin elden bırakılmaması gerektiğini düşündürmektedir." dedi.
AA Finans PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, politika faizinin sabit tutulacağını belirtti.
Geçen yılın aralık ayında kurul politika faizini yüzde 24'te sabit bırakmıştı.
Öte yandan bu yılki takvime göre 6 Mart, 25 Nisan, 12 Haziran, 25 Temmuz, 12 Eylül, 24 Ekim ve 12 Aralık'ta PPK toplantısı yapılacak.
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