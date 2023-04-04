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'Ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu

Giriş: 04.04.2023 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
'Ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan dış ticaret ve otomotiv satış verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Nebati şunları söyledi:

"Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle Şubat’ta daralan ihracat, Mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı.

Yine Mart ayında otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz."

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