Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak

REKLAM advertisement1

Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın sabah 09.00'da bir toplantı yapacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Açılış konuşmasının ardından gündeme geçilecek toplantının sonunda yazılı bir açıklama yapılacak. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce Orta Vadeli Program ile ilgili in insanları ile buluşmuş ve önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bilgilendirmişti.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir