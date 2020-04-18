Ekonomik İstikrar Kalkanı "can suyu" oldu - DİYARBAKIR

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"İşe Devam Kredisi" Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen işletmeler için KGF teminatıyla sermaye ihtiyaçlarını uygun koşulda finanse edilebilmelerine imkan sunuyor.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2011 yılından beri yalıtım sektöründe faaliyet gösteren mineral ses, ısı izolasyon malzeme imalatı yapan İzoset İzolasyon Mühendislik İnşaat Nakliye Makine Sanayi Ticaret A.Ş, bu yılki üretim için ham madde ihtiyacını sezon öncesinde aldıkları kredi ile karşıladı
.Mart ayında satışların başlayacağını planlayarak sezona hazırlıklı olmak için üretime geçen firma, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan süreçten olumsuz etkilendi.Firma, ham madde ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamındaki "İşe Devam Kredisi", üretim çarkının devam etmesi için de "Kısa Çalışma Ödeneği"nden faydalandı.
"Bu krediler işletmeler için can suyu"
İzoset A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları kredi ile işletmenin 6 ay sonrasını görme imkanı sağladıklarını, İŞKUR desteği ile de personel sayısını azaltmadan üretime devam ettiklerini söyledi."Bu krediler bizi ayakta tutacak ve o iyi günler geldiğinde hazır olmuş olacağız." diyen Cengiz, şöyle konuştu:
"Bu krediler işletmeler için can suyu. İşletme derken de insanlar sanki bir bina ya da makina gibi algılıyor. İşletme hepimiz gibi canlı bir varlık. O canlı varlığın içerisindeki herkesi ayakta tutmamız lazım. Burada çalışan insanların hepsi nitelikli, zamanla tecrübe kazanıp, bu işi yapan insanlar. Bu insanları kaybettiğimizde yeniden toparlamamız çok zor."
Firmada kimyager olarak çalışan Vedat Kaplan, Kısa Çalışma Ödeneği ile personelin evine ekmek götürmesinin sağlandığını belirtti.Kaplan, "Herhangi bir destek olmasaydı birçok insan işsiz, ekmeksiz kalacaktı. Çok şükür bu yaşanmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaşamayız." diye konuştu.
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