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Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 96,9 oldu

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek 96,9 değerini aldı

Giriş: 29.11.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 96,9 oldu
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 97,1 iken kasımda yüzde 0,2 azalarak 96,9 oldu.

Tüketici güven endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,6 artışla 76,6'ya çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 101,3'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 düşüşle 118,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 yükselerek 121,9'a, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 91,6'ya çıktı.

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