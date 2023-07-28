Ekonomik güven 4 ayın dibinde

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TÜİK temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 4 ayın en düşük seviyesine düştü.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2023

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%)

Haziran Temmuz Haziran Temmuz

Ekonomik güven endeksi 101,1 99,3 -2,5 -1,8 Tüketici güven endeksi 85,1 80,1 -6,5 -5,9 Reel kesim güven endeksi 105,7 104,9 0,6 -0,8 Hizmet sektörü güven endeksi 118,1 117,3 0,6 -0,6 Perakende ticaret sektörü güven endeksi 117,7 114,7 0,9 -2,6 İnşaat sektörü güven endeksi 88,9 88,1 -3,5 -0,9