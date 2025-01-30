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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven 10 ayın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven 10 ayın zirvesinde

        Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0.8 artarak 99.7 oldu. Böylece endeks 10 ayın zirvesine yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:16
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        Ekonomik güven 10 ayın zirvesinde
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        Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, aralık ayında 98.9 olan endeks, ocakta yüzde 0.8 artarak 99.7'ye yükseldi. Böylece endeks 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0.4 düşüşle 81'e geriledi.

        Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0.2 gerileyerek 102.6 oldu.

        Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.5 artarak 116.5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.4 artışla 114.5'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.6 yükselişle 91.7 değerini aldı.

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