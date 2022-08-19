'Ekonomide olumlu sonuçlar almaya başladık'

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da gerçekleştirilen Lviv zirvesinin ardından dönüş yolunda medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları da değerlendirdi. Erdoğan, Ukrayna dönüşünde medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomi modelinin tasarımında serbest piyasa ilkelerinden asla taviz vermediklerini, model kapsamında uygulanan politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.

'OLUMLU SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK'

Türkiye ekonomi modeli ile makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: ''Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik.Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeostratejik avantajı, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık. Tabii modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Modelin temel politika araçlarını, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük tedbirler oluşturuyor. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık.''

IMF'nin Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu ifade ettiğini belirten Erdoğan ''Bununla birlikte özellikle IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor. Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz.'' dedi.

'MARKET SAYISINI 2.500’E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi ile piyasayı balanse etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Erdoğan ''Tarım Kredi Kooperatifleri'nin attığı adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Kredi'ye diyoruz ki ‘Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.’ Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım.

TARIM KREDİ RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI

Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; ‘aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle’ falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım.

Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek.''

'PETRONAS İLE TPAO’NUN MÜŞTEREK ARAMA ÇALIŞMASI YAPMASINI PLANLIYORUZ'

Malezya ile ortak sondaj faaliyeti planlandığını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: ''Abdülhamid Han sondaj gemimiz şu anda dünyada sayılı gemiler arasında. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Alanında şu anda eşi benzeri yok. Beklentimiz inşallah yeni müjdeler olması. Bakalım ne getirecek. Hele hele bir de inşallah doğal gazımız, petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha farklı olacak. Bu arada Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta PETRONAS ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir. Malezya ile olan bu ortak arama faaliyetleri başka bölgelerde olacak.''