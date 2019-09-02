Ekonomide iyi şeyler oluyor!

Ekonomiye ve sektöre güvenen yatırımcılar, hız kesmeden faaliyetlerine devam ediyor. İstanbul Ataşehir’de hayata geçirilen Metropol İstanbul AVM, şehrin eğlence, sosyal, kültürel hayatına katkıda bulunacak ve bulunduğu bölgeye değer katacak.

Perakende sektörü için en önemli unsurlardan biri olan alışveriş merkezleri tüketiciler için günlük hayatta hala en çok tercih edilen noktalardan biri. Alışveriş merkezlerinin sayısı artarken, tüketici için en önemli olan alışveriş merkezinin bulunduğu bölgeye, tüketicisine sağlayacağı değer haline geldi. Yalnızca alışveriş yapmanın ötesinde yaşamını renklendirip, sosyalleşebileceği yaşam alanları çok daha tercih ediliyor. Bunun en son örneği İstanbul Ataşehir’de hayata geçirilen ve 30 Ağustos’ta ziyaretçilerine kapılarını açan Metropol İstanbul AVM.

Sanatın, modanın, dünya mutfağının, aile boyu eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası olma amacıyla yola çıkan Metropol İstanbul AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 81.271 ziyaretçisiyle kapılarını açtı.

Ataşehir’de yükselen ve yönetimi Asset Yatırım ve Yönetim A.Ş tarafından devam ettirilen Metropol İstanbul AVM, farklı sektörlerden 250 markasıyla alışveriş için zengin seçenek sunarken, Beymen, Boyner, CarrefourSA, MediaMarkt, John Reed Fitness & SPA, Paşabahçe, Evidea, Ebebek, Esteworld, FDR Oyun Cumhuriyeti, Dasdas Performans Merkezi ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Metropol İstanbul, barındırdığı diğer markalar ve kapalı alandaki en kapsamlı aile eğlence merkezi Hupalupa ile eğlence ve adrenalin seven tüm ziyaretçilerini kucaklıyor.

Asset Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül; “Birçok büyük ve iddialı marka ile açılışımızı gerçekleştirdik. İlk gün itibariyle 80 binin üzerinde ziyaretçimizi ağırladık. Metropol İstanbul, Anadolu Yakası’nda, Ataşehir’de, tüm bağlantı yollarının kesiştiği noktada konumlanıyor. Lokasyonumuz gereği birçok kişinin yeni uğrak yeri olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Türkiye’de ilk defa açılışını ay boyunca sürecek bir festivale dönüştüren Metropol İstanbul’da “Açılış Festivali” 2 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamında Türkiye’de ilk kez bir kampanyada hediye edilecek olan çevreye duyarlı, tamamen elektrikli Jaguar I-PACE kampanyası, Hadise ve MFÖ gibi birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, uluslararası sirk ve kortejler ve çocuk etkinlikleri gerçekleşecek Metropol İstanbul olarak farklı bakış açımız, yatırımlarımız, bitmeyecek sürpriz, hediye ve etkinliklerimizle İstanbul’a değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

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