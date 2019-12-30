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Ekonomide 2019 böyle geçti

Ekonomide 2019 nasıl geçti?

Türkiye ekonomisi, 2018'in ikinci yarısında yaşadığı spekülatif kur ataklarının ardından 2019'da dengelenme sürecinin etkilerinin hissedildiği bir yılı yaşadı

30.12.2019 - 09:32 | Güncelleme: AAİŞ-YAŞAM

  • Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ekonomi yeniden gündemin en önemli konuları arasında yerini aldı. İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen kredi paketleri art arda açıklandı. Ekonomi yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden büyüme patikasına girdi. İhracatta, dünya ticaret savaşlarına rağmen yıl boyu rekorlara imza atıldı ve kasım sonu itibarıyla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşıldı. Enflasyonda yıl içinde tek hane görüldü.

     

    2019 yılında ekonomide öne çıkan bazı olaylar şöyle:

    1 OCAK

    İnternet kullanıcılarının belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması tamamen kalktı.

  • Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri 3 ay uzatıldı.

  • İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı uygulaması başladı.

  • KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanması başladı.

  • 5 OCAK


    Tütün içeren sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten 67'ye çıkartıldı.

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