"Dengelenme, disiplin ve değişim" olarak üç ana temel üzerine oturtulan YEP'e göre, büyüme hedefleri, 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6,0 olarak yer aldı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olurken, işsizlik oranı hedefleri de 2019 yılı için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı. YEP'e göre, faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 0,8'e, 2020'de yüzde 1'e ve 2021'de yüzde 1,3'e yükseltilecek. Cari açığın, GSYH'ye oranı 2019 yılında yüzde 3,3 iken,2020'de 2,7, 2021 yılında yüzde 2,6 düzeyine inecek.