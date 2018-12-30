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Ekonomide 2018 böyle geçti

Spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen 2018'de de büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2016'da darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüdü

30.12.2018 - 15:36 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM

  • ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri, Fed'in faiz artırımı kararları gelişen ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken Türkiye ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminin tek elde toplanması, spekülatif saldırılar karşısında hızlı ve etkili karar alınmasını sağladı

  • Türkiye, spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen 2018'de de büyüme performansını sürdürdü. Üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 1,6'lık büyümeyle 8 çeyrek üst üste büyüdü. Türkiye ekonomisi; ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri, Fed'in faiz artırımı kararları, jeopolitik riskler gibi gelişen ülkelere olumsuz yansıyan gelişmelerden etkilenirken ayrıca spekülatif kur ataklarına da maruz kaldı. Buna rağmen Türkiye, 2018'de sergilediği büyüme performansıyla dikkati çekti.

  • Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustos ayında yaşanan spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye, 2016'da darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların sayısı azaltılarak ekonomide tek elden yönetime geçildi. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturuldu. Ekonominin koordinasyonunu da sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirildi.

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