30 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri, Fed'in faiz artırımı kararları gelişen ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken Türkiye ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminin tek elde toplanması, spekülatif saldırılar karşısında hızlı ve etkili karar alınmasını sağladı
Türkiye, spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen 2018'de de büyüme performansını sürdürdü. Üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 1,6'lık büyümeyle 8 çeyrek üst üste büyüdü. Türkiye ekonomisi; ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri, Fed'in faiz artırımı kararları, jeopolitik riskler gibi gelişen ülkelere olumsuz yansıyan gelişmelerden etkilenirken ayrıca spekülatif kur ataklarına da maruz kaldı. Buna rağmen Türkiye, 2018'de sergilediği büyüme performansıyla dikkati çekti.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustos ayında yaşanan spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye, 2016'da darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların sayısı azaltılarak ekonomide tek elden yönetime geçildi. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturuldu. Ekonominin koordinasyonunu da sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirildi.
Rahip Andrew Brunson'un davası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim piyasalara yansırken, ağustosta başlayan spekülatif saldırılar, kur ve faiz başta olmak üzere temel göstergelerde bozulmalara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile spekülatif saldırılar karşısında hızlı ve etkili kararlar alınarak yürürlüğe konuldu.
Kurun etkisiyle yükselen ve ekimde yüzde 25,24 ile tepe noktasına ulaşan enflasyon, yürütülen sıkı para ve maliye politikası, alınan önlemler ve başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın etkisiyle düşüş trendine girdi, kasımda yüzde 21,62 oldu.
İHRACATTA REKOR YILI
Bu yıl, "ihracatta rekorlar yılı" olarak kayıtlara geçti. Kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükselen ihracat, son 12 aylık dönemde ise 168 milyar 77 milyon dolara çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek kasım ayı ve yıllık ihracatımız oldu." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Pekcan, 2018'i yeni bir rekorla kapatacaklarını söyledi.
Cari açığı azaltacak yatırımlara öncelik verildi, bu kapsamda "süper teşvik" olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi hayata geçirildi, savunma sanayi başta olmak üzere milli ve yerli üretim için atağa kalkılırken milli yazılım yanında, ilaç ve MR cihazı gibi tıbbi malzemelerde yerlileşme için düğmeye basıldı.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait fabrikalarının özelleştirilme ihaleleri yapıldı, süreç kamuoyu tarafından yakından takip edildi.
2018 yılında ekonomide öne çıkan bazı olaylar şöyle:
12 OCAK
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yurt içi fuarların desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerde ABD dolarının baz alınmaması kararlaştırıldı.
15 OCAK
Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı, 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi.
19 OCAK
Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı zorunluluğu başladı.
25 OCAK
Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanmasına yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin, bazı istisnalar dışında döviz kredisi temin etmesi engellendi
3 ŞUBAT
Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanacak KDV indirimi yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu'nun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.
13 ŞUBAT
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak6 Nisan
9 NİSAN
Yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye dolaylı istihdam yaratacak "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.
17 NİSAN
Türkiye ile İran arasında yerel para ile ticarette para takası anlaşması çerçevesinde ilk işlem başlatıldı.
Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. 5 Mayıs
Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.
7 MAYIS
Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınmasıyla Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemlerine izin verildi.
11 MAYIS
Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
15 MAYIS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Genel Kurulunda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alan Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı seçildi.
17 MAYIS
Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine yönelik düzenleme yapıldı.
18 MAYIS
Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
1 HAZİRAN
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkşeker'e ait Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının satışı onaylandı.
2 HAZİRAN
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu
11 HAZİRAN
16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.
22 HAZİRAN
Bakanlar Kurulu kararıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapıldı. Müzik aletleri, spor malzemeleri, oyuncak ve çocuk arabaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamına alındı. Modern sera, yüksek kapasiteli entegre hayvancılık, 5 milyon liranın üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi, yaşlı ve engelli bakım köyleri, esenlik tesisleriyle asgari 500 milyon lira tutarındaki orta yüksek teknolojili yatırımlar "öncelikli yatırımlar" kapsamına dahil edildi. Yüksek kapasiteli entegre hayvancılık ve modern sera yatırımlarında faiz desteklerinin oranları yükseltildi. Hava araçları kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari 20 milyon lirayı bulması halinde "öncelikli yatırım" olarak belirlendi.
24 HAZİRAN
Bakanlar Kurulu kararıyla bir işletmenin ''küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)'' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı.
26 HAZİRAN
Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
28 HAZİRAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. Türk tasarımının küresel bir marka olması vizyonuyla hazırlanan eylem planına göre, uygulanacak stratejiler 5 temel hedef kapsamında 20 eylem altında toplandı.
9 TEMMUZ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı. Maliye Bakanlığının adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla görevlendirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığına dönüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisinin, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla sağlanması karara bağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerini açıkladı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.
24 TEMMUZ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu.
3 AĞUSTOS
Milli Muharip Uçak, raylı sistem aracı, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör, dizel motor üretimininde aralarında olduğu projeler "süper teşvik" kapsamına alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefler arasında ekonominin çeşitli alanlarına yönelik projeler de yer aldı.
9 AĞUSTOS
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynaklarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" duyurusunda, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.
10 AĞUSTOS
Ticaret Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.
13 AĞUSTOS
Dolar/TL 7.24'ü test etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler Türk lirasına döndürülmeyecek." açıklamasında bulundu.
14 AĞUSTOS
Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programı devreye sokuldu.
15 AĞUSTOS
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 AĞUSTOS
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Bu kapsamda, KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme getirildi, Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı yapıldı, organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırıldı.
20 AĞUSTOS
Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.
Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatıldığını bildirdi.
31 AĞUSTOS
Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi, 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20'ye çekildi.
Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasını, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.
"Varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı.
10 EYLÜL
TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdüğünü açıkladı, daha sonra bu rakamı yüzde 5,3 olarak revize etti.
13 EYLÜL
Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
19 EYLÜL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde kullanılacak "Yerli Üretim Logosu"nu tanıttı.
Ticaret Bakanlığınca, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasa denetimleri başlatıldı.
20 EYLÜL
2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla duyuruldu. YEP'in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Dengelenme, disiplin ve değişim" olarak üç ana temel üzerine oturtulan YEP'e göre, büyüme hedefleri, 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6,0 olarak yer aldı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olurken, işsizlik oranı hedefleri de 2019 yılı için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı. YEP'e göre, faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 0,8'e, 2020'de yüzde 1'e ve 2021'de yüzde 1,3'e yükseltilecek. Cari açığın, GSYH'ye oranı 2019 yılında yüzde 3,3 iken,2020'de 2,7, 2021 yılında yüzde 2,6 düzeyine inecek.
Yeni Ekonomi Programı'nda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin kurulması ile Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin oluşturulması gibi tedbirler de yer aldı.
Rekabet Kurulunca, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğe 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verildi
24 EYLÜL
Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 70 bin lira, üst limiti 120 bin lira oldu. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 85 bin, üst limiti 135 bin olarak belirlendi.
3 EKİM
TÜFE eylülde yüzde 6,30, Yİ-ÜFE yüzde 10,88 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 olarak gerçekleşti
Türkiye'de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için fiyat etiketlerinde "Yerli Üretim Logosu" kullanılması zorunluluğu getirildi.
6 EKİM
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi. Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi.
9 EKİM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" açıklandı. Programda, işletmelere ve KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğinden katılım gösterecek firmalarca uygulanacak yüzde 10'luk indirime kadar çeşitli önlemler yer aldı. Program kapsamında indirim yapan firmaların isminin yer aldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi yayına başladı.
11 EKİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2019-2021 dönemini ilişkin Orta Vadeli Mali Plan'a (OVMP) onay verdi.
25 EKİM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla Türkiye - Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirildi.
28 EKİM
Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programına göre, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3,5 milyar lira ayrıldı. Gelecek yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.
29 EKİM
İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanına "İstanbul Havalimanı" adı verildi.
31 EKİM
KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı. Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları da sıfırlandı. Söz konusu dönemde 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranları 15'er puan düşürüldü, ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.
2 KASIM
Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Kurumlar Vergisi'nde ise ilk sırada, 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası yer aldı.
8 KASIM
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.
9 KASIM
Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 500 lira oldu.
Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) düzenlenen törenle imzalandı.
12 KASIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması"nın hayata geçirildiğini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programıyla nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Proje yürütücüsüne verilecek burs, genç araştırmacıysa ayda 20 bin lira, deneyimli araştırmacıysa ayda 24 bin lira net, araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira." dedi.
30 KASIM
Yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.
1 ARALIK
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı
3 ARALIK
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu.
7 ARALIK
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracının başarıyla tamamlandığı, Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği belirtilerek, toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'lerin tamamının 7 Aralık'ta satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
10 ARALIK
Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.
12 ARALIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde T625 helikopterinin ismini açıkladı. Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak.
13 ARALIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıttı.
Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek olduğunu belirtti.
15 ARALIK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan güven damgası sisteminin devreye girdiğini açıkladı.
17 ARALIK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı için talep toplamaya başladı. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için de yeniden Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracına başlandı.
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