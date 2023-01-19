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Ekomini Çalışma Saatleri 2023

Ekomini market zincirleri saat 08.00’da mesaiye başlayıp saat 24.00’a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Çalışma saatleri genellikle tüm şubeler için aynıdır. Bilindik market zincirlerinin aksine Ekomini mağazaları daha geç kapanmaktadır. Standart mağazalar genellikle en geç 22.00’a kadar hizmet sunarken Ekomini market zincirleri saat 24.00 yani gece yarısına kadar hizmet sunmaktadır.

Ekomini Kaçta Açılıyor?

Özellikle sabahın ilk ışıklarında market ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de Ekomini’nin kaçta hizmete başladığıdır. Ekomini market zincirleri sabah saat 08.00’da kapılarını açmaktadır.

Ekomini Kaçta Kapanıyor?

Gecenin geç saatlerinde acil bir ihtiyacınız ortaya çıktığında neredeyse açık bir market bulmak oldukça zorlu olabiliyor. Ekomini market zincirleri ise bu ihtiyaçlarınıza cevap vermek için ülke genelinde saat 24.00’da hizmete son vermektedir.

Ekomini Kaça Kadar Açık?

Ekomini market zincirleri saat 08.00’dan gece yarısına yani saat 24.00’a kadar açıktır. Ekomini marketlerinin kapanış saati tüm ülke genelinde aynı olup herhangi bir farklılık göstermemektedir.

Ekomini Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Haftanın 7 günü de kesintisiz hizmet sunan Ekomini market zincirleri, hafta sonu çalışma saatleri de hafta içiyle aynıdır. Ayrıca çalışanlar öğle molasına vardiyalı olarak çıktığı için öğle vakti de hizmette herhangi bir aksama söz konusu değildir.

Pazartesi: 08:00 - 24:00

Salı: 08:00 - 24:00

Çarşamba: 08:00 - 24:00

Perşembe: 08:00 - 24:00

Cuma: 08:00 - 24:00

Cumartesi: 08:00 - 24:00

Pazar: 08:00 - 24:00

Hafta Sonu: 08:00 - 24:00

Ekomini Açılış Saati

Ekomini mağaza zincirlerinin açılış saati ülke genelinde 08.00 olarak belirlenmiştir. Genellikle market açılışları 09.00 ile 21.00 arasındadır. Ekomini marketleri ise bu standartları kırarak daha uzun çalışma saati aralığında müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Ekomini Kapanış Saati

Adından da anlaşılacağı üzere hem ekonomik hem de mini bir market tarzında hizmet sunan Ekomini mağazaları saat 24.00’da kapanmaktadır. Mağazaların kapanış saati genellikle bölge ve şubeye göre farklılık göstermemektedir.

Ekomini Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Ekomini hafta sonu çalışma saatlerinde herhangi bir saat uzaması ya da kısalması söz konusu değildir. Hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da aynı saat aralıklarında devam edilir. Özellikle iş hayatı yoğun olanlar hafta içleri market alışverişi yapmaya fırsat bulamayabilir. Bu sebeple en çok sorulan soruların başında Ekonomi hafta sonu kaçta açılır, kaça kadar hizmet sunar gelmektedir. Ekonomini hafta sonları saat 08.00’da açılır ve gece yarısı 24.00’a kadar hizmet verir. Ayrıca Ekomini market Ramazan ve Kurban bayramı gibi dini bayramların ilk günlerinde genellikle hizmet vermemektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk