Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yapılan ve çimlendirilip, bitki örtüsü ile kaplanarak yaban hayat için bütünlük oluşturan ekolojik köprüler, sahipleri tarafından kullanılmaya başlandı.