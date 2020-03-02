Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

EkolHastanesiBalıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran),Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede),Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç),Otoo

Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Dialiba, Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy),Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun),İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu),Kone

Goller: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hodzic, Dk. 62 Serdar Güncü, Dk. 70 Mrsic, Dk. 87 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 11 Kone, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 89 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)