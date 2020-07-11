Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmaz

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 60 Görkem Fidan),Cemal Emir Dede, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Tekin),Serdar Güncü, Sezer Özmen (Dk. 87 Enes Karabulut),Anıl Taşdemir (Dk. 87 Okan Kaplan),Batuhan İşçiler (Dk. 46 Francis Ezeh),Kağan Kayalı, Emirhan Çakır

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Dk. 36 Tolga Yakut),Erdal Akdarı, Furkan Balaban (Dk. 88 Sezgin Çolpan),Selman Çiftkanatlı, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Bilal Ceylan (Dk. 88 Emir Omurtak),Berkay Tanır (Dk. 79 Bedirhan Akçay),Buğra Çağlıyan (Dk. 79 Doğukan Ünal)

Goller: Dk. 14 Cemal Emir Dede, Dk. 68 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdülkadir Kayalı, Dk.74 Anıl Taşdemir (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) Dk. 82 Mehmet Özcan ( Eskişehirspor)