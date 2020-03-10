Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlıları galibiyete götüren golleri Traore, Kubilay ve Shehu kaydetti. Bu zaferin ardından Bursaspor puanını 45'e yükseltti ve lider Hatayspor'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic),Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede),Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın),Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov),Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)

Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor),Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)