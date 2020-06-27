Ekol Göz Menemenspor - Boluspor: 1-1

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani- Yusuf, Domgjonas, Ali Keten, Sikiru, Murat Erdemir (Dk. 72 Özkan),Tayfun (Dk. 83 Ercan),Taşkın, Mehmet Boztepe (Dk. 78 Rasheed),Murat Elkatmış, Samed Ali (Dk. 83 Rıdvan)

BOLUSPOR: Mosquera- İsmail, Seth, Hayrullah, Burak, Cumali, Melih (Dk. 51 Mutlu),Mustafa Eskihellaç, Arif (Dk. 67 Bilal Kısa),Mustafa Durak, Kidric

GOLLER: Dk. 64 Samed Ali (Menemenspor) - Dk. 74 Kidric (Boluspor)

SARI KARTLAR: Domgjonas (Menemenspor) - Kidric, Mustafa Durak, Burak, İsmail (Boluspor)

31'inci dakikada Mehmet Boztepe´nin soldan ortasında Samed Ali´yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Volesinde top üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada Mehmet Boztepe´nin pasıyla Sikiru soldan ceza sahasına girdi. Yerden ortasında Samed Ali topa dokunamadı.

64'üncü dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yöneldi. Çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

74'üncü dakikada Mustafa Durak´ın sağdan ortasında Kidric yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. İki takım da 1'er puana razı oldu.