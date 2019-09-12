12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Menteşe ilçesinde açık pazar yerinde ipe dizildikten sonra çelik konstrüksiyondan yapılan çatıya asılarak kurutulan kırmızı biber, internet üzerinden de sipariş ediliyor.
Tazesi 10, kurusu kilogramı 100 liradan satılan kırmızı biber, bir çok ailenin ekonomisine katkı sağlıyor.
Üreticilerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine kargoyla gönderdiği kırmızı biber yoğun talep görüyor.
Karabağlar Yaylası'nda daha çok kadınlar tarafından üretilen biberlere, kente gelen turistler de ilgi gösteriyor.
Bu özelliğiyle fotoğraf meraklıları da pazarı, doğal fon olarak kullanıyor
Muğla Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biberin organik olarak üretildiğini söyledi.
Odanın 19 bin 380 kayıtlı üyesi ve 41 şirketi bulunduğunu belirten Baştuğ, bu üyelerin dörtte birinin kırmızı biber üretimi yaptığını aktardı.
İhtiyaç fazlasının il dışına gönderildiğini anlatan Baştuğ, "Başta Karabağlar Yaylası olmak üzere Kafaca, Yeşilyurt, Bayır, Yerkesik ve zaman zaman yukarı köylerde yetiştirilen biberler rağbet görüyor. Organik olarak yetiştirilen kırmızı biber kentte 4 bin ailenin geçim kapısı." diye konuştu.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla ve Menteşe’nin turizm kenti olarak bilinmesine rağmen aslında bir tarım kenti olduğunu dile getirdi.
Menteşe'de 48 kırsal mahalle bulunduğunu belirten Gümüş, tarımın yörede önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çekti.
Üreticiyi destekleyecek projeler hazırladıklarını dile getiren Gümüş, tur acentelerinin de gezi tercihlerinde yer alan pazara her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığını ifade etti.
BİBERİ İSTEĞE GÖRE SATIYORLAR
Pazar yerinde manav tezgahı işleten Sevgi Boz da kendi yetiştirdiği biberlerinin yanında müşterilerin talebine göre başka üreticilerden de talebi karşıladıklarını söyledi.
Müşterinin isteğine göre biberleri ipe dizili ya da öğütülmüş "pul biber" şeklinde sattıklarını belirten Boz, internet sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerine kargoyla biber ulaştırabildiklerini kaydetti.
Boz, "Biberlerimiz tamamen organik olarak üretiliyor. Hasat yapılmasının ardından tezgahtaki yerini alıyor. Müşterilerimizin isteğine göre burada ipe dizip direk güneşe maruz kalmayacak şekilde rüzgar alan gölge bir yere asıyoruz. Pazar yerinde çatısında kurutuyoruz." şeklinde konuştu.
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