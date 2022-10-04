2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisiyle ekran macerasına başlayan Esin Civangil, sonrasında Büyük Buluşma, Mavi Rüya, Sırlar Dünyası, Felek Ne Demek, Benim Annem Bir Melek, Arka Sıradakiler, Cesaretin Var mı Aşka, Pusat, Gönül Hırsızı gibi çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.