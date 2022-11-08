BAKAN'DAN EKMEK ZAMMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Kirişci, son dönemde gündemde olan ekmek zammı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

“Biz zaten biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'sen de un yap, bundan bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz.”