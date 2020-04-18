"Ekmek almaya çıktım." dese de cezadan kurtulamadı

Arnavutköy'de devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden eden bir kişiyi durdurdu.

Polislere kimliği göstermek istemeyen kişi, evinden ekmek almak amacıyla çıktığını söyledi.

Evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen kişiye, ceza yazıldı.

Bir süre polislerle tartışan vatandaş olay yerinden hızla uzaklaştı.