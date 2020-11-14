Ekmeğin 1,5 liradan satılmasına devam edilecek - EDİRNE

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede kendisini ziyaret eden Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz ve fırıncıları dinledi.Gürkan, fırıncılarla görüşmesinin ardından Belediye Meclis Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının bir kısmının Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bir kısmının ise Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine üye olduğunu söyledi.
Fırıncıların üye oldukları odalara fiyat talebinde bulunabildiğini belirten Gürkan, "Türkiye'de belediyelerin ekmek fiyat tarifesiyle ilgili bir yetkisi yok. Belediyeler 'ekmek fiyatı şu kadar olacak' ya da 'olmayacak' diye bir yetkiye sahip değil. Bu fiyatı her ilde esnaf odası ve ticaret odası belirler. Bizim belediyeler olarak denetim yetkimiz var. Fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen denetim yetkimiz var. Bu denetimleri de yapıyoruz." diye konuştu.
Odaların, fırıncıların fiyat talebine 30 gün içinde cevap vermeyerek sürüncemede bıraktığını savunan Gürkan, şunları kaydetti:
"Bir boşluğa düşmüştür arkadaşlarımız. Asıl sıkıntı budur. Fırıncılar pandemi döneminde de hiç bir itirazda bulunmadan Edirne'de 300'den fazla personel ve 120'den fazla kendi araçlarıyla, yakıtını ve personel giderlerini karşılayarak, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kapı kapı dolaşarak ekmeklerini dağıttılar. Ekmek Türk milleti için kutsaldır, hem dinimiz açısından kutsaldır hem de hepimizin karnını doyurduğu temel besin maddesidir ekmek. Ekmek fiyatı bütün ülkelerde özellikle Türkiye'de belirleyici kriteridir. Fırıncı arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayla bugün baktığımızda 210 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 17 kuruş."
Edirne Valisi Ekrem Canalp ile değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Gürkan, "Fırıncı esnafı fiyat artışı alır, almaz o tabi ki bağlı oldukları odaların vermesi gereken bir karar. Fırıncı esnafının talebinin sürüncemede bırakılması da doğru bir tavır değil. Valimizin ve benim taleplerim ve ricalarımla fırıncı esnafımız 6 Kasım'dan bu yana sürdürmüş olduğu fiyat politikasını terk ederek bugün itibariyle il genelinde 6 Kasım öncesindeki resmi fiyat tarifesine uyarak şu an itibariyle 1,5 liradan ekmek satışlarına dönmüştür. Biz belediye ve Valilik olarak esnafımızın yasal süreçlerinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Fırıncılar Derneği Başkanı Canbaz da ekmek zammından sonra fırıncıların suçlu ilan edildiğini ifade etti.Maliyetlerinin arttığını aktaran Canbaz, fiyat güncellemesi ile ilgili 4 ay önce bağlı bulundukları odalara başvurduklarını ancak odaların fiyat güncellemesinden kaçındığını iddia etti.
Belediye Başkanı Gürkan'ın daveti üzerine toplandıklarını anlatan Canbaz, "Konuyla ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır. Burada bizi en çok zora sokan bağlı bulunduğumuz ticaret odası ve esnaf odasıdır. Esnafının yanında durmayan iki başkan, devamlı bizi kötülediler bunun neticesinde halkla, devletle bizi karşı karşıya bıraktılar." diye konuştu.
Girdi maliyetleri nedeniyle ekmeğe zam getirdiklerini söyleyen Canbaz, "Sayın Belediye Başkanım ve Valimin bu süreçte yanımızda olduğunu da biliyorum. Bu süreci hep beraber en kısa zamanda aşacağız. Bu, dediğim gibi fırıncının son fedakarlığıdır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!