Eklectric Duo İstanbul'a geliyor

Klasik müzik dünyasından iki olağanüstü yeteneğin buluşmasıyla doğan Eklectric Duo, BKM Organizasyonu ile 8 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da müzikseverlerle bir araya gelecek. İtalyan müzisyenler Alberto Casadei ve Elisa Tomellini tarafından kurulan ikili, sanatlarını müzik türlerinin geleneksel sınırlarını aşan elektrikli bir tınıyla birleştiriyor.

Eklectric Duo, büyüleyici sesler ve ritmik enerjinin etkileyici karışımıyla dinleyicileri farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Barok dönemden pop ve rock müziğe kadar uzanan geniş repertuvarlarıyla klasik müziğe çağdaş bir enerji ve yeni bir bakış kazandırıyorlar. Virtüöz çellist Alberto Casadei tarafından hazırlanan özgün aranjmanlarda Pedalboard çoklu efektli elektrikli çello, piyano ve elektronik öğeler bir araya geliyor.

Performanslarında film müziği, tango, pop ve rock unsurlarını kusursuz biçimde harmanlayan ikili, müzikte yenilikçi bir anlatım dili yaratıyor. Avrupa’da eleştirmenler tarafından “büyüleyici seslerin vahşi bir ritimle kurduğu etkileyici karışım” olarak tanımlanan Eklectric Duo, prestijli konser serilerinde sıkça yer alıyor. Klasik müziğin sınırlarını aşan yaklaşımlarıyla uluslararası alanda beğeni toplayan grup, yenilikçi aranjmanlarıyla sevilen eserlere yeni bir soluk getiriyor.Sahnedeki enerjileriyle benzersiz bir müzikal deneyim yaratan ikili, duyulmamışın büyüsünü yansıtan cesur bir füzyonun temsilcisi.

Avrupa'nın önemli salonlarında izleyicileri büyüleyen Eklectric Duo, şimdi ilk kez İstanbul'da dinleyiciyle buluşarak, müziğin sınırlarını genişletecek bir konser sunacak. SANATÇILAR HAKKINDA Elisa Tomellini, dünyada Lugano'daki RSI stüdyolarında Dynamic etiketiyle Paganini'nin Liszt Etütlerini 1838 tarihli "yorumlanamaz" ilk versiyonuyla kaydeden tek kadın sanatçıdır. Bu kayıtla BBC dergisinden çift 5 yıldız almıştır. Ayrıca Cenova'nın "Dünya Kültür Elçisi" unvanına sahiptir ve 2017 yılında, müzik ve dağcılığa olan iki büyük tutkusunu birleştirerek dünyanın en yüksek konserini, 4.460 metrede gerçekleştirmiştir. Alberto Casadei, Londra Kraliyet Müzik Akademisi mezunudur. Antonio Janigro Çello Yarışması, London Making Music Award for Young Concert Artists, Gaetano Zinetti Oda Müziği Yarışması ve Astor Piazzolla "Libertango" Yarışması dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada ödül kazanmıştır. Moskova Konservatuvarı Büyük Salonu, Paris Cortot Salonu, Londra Royal Albert Hall, Utrecht Tivoli Vredenburg ve Bologna Teatro Comunale gibi önemli salonlarda sahne almıştır. Ayrıca Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Arena di Verona Orkestrası ve Orchestra Mozart topluluklarında baş çellist olarak görev yapmıştır. Şu anda İtalya'daki Teramo "G. Braga" Müzik Konservatuvarı'nda çello profesörlüğü yapmaktadır.