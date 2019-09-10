İHA'nın haberine göre; Kartepe Belediyesi 5’nci Uluslararası Unutulmaz Değerler Festivali’nin 4’ncü gününde Karadeniz müziğini batı müziği ile harmanlayan, “Son Bir Kez” şarkısıyla gündeme gelen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Vatandaşların Maşukiye Park Alanı’nı doldurduğu konserde sahne alan başarılı sanatçı Ekin Uzunlar “Yokluğun Kefeni, Hüznün Gemileri, Hediye, Son Bir Kez” gibi bilindik şarkılarının yanı sıra müziğin usta isimlerinden oluşan eserleri de seslendirdi.

Konser alanını dolduran Kartepeliler Uzunlar’ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla keyif dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti. konserde kemençesiyle performans sergileyen Ekin Uzunlar’a izleyiciler horonla eşlik etti.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman konseri alanda vatandaşların arasında izledi.

Konser’de sanatçı Ekin Uzunlar’a çiçek takdim eden Kartepe Belediye Başkanı bMustafa Kocaman, “Kartepe Belediyesi 5'inci Uluslararası Unutulmuş Değerler Feslivali'mizde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptık. Bu güzel cumartesi akşamı bizlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sunan Ekin Uzunlar'a tüm Kartepe adına teşekkür ediyorum. Gençlerimiz festivalimizden büyük heyecan duydular. Kocaelimiz’in en güzeli Kartepemiz’de hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Festivalimiz boyunca etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime ve kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederim” dedi.