Berna Laçin, geçtiğimiz hafta rol aldığı bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yapmıştı.

Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz de "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

"BIKTIM SİZDEN"

Dilan Çiçek Deniz'in bu sözleri üzerine Ekin Türkmen de konuya dâhil oldu. Sosyal medya hesabından Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

