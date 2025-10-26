Ekin Türkmen'den Dilan Çiçek Deniz'e tepki
Ekin Türkmen, Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" sözlerine "Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" diyerek tepki gösterdi
Berna Laçin, geçtiğimiz hafta rol aldığı bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yapmıştı.Berna Laçin
Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz de "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.Dilan Çiçek Deniz
"BIKTIM SİZDEN"
Dilan Çiçek Deniz'in bu sözleri üzerine Ekin Türkmen de konuya dâhil oldu. Sosyal medya hesabından Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.Ekin Türkmen