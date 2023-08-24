Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ekin Su Cülcüoğlu ile Davide Sanclimenti barıştı - Magazin haberleri

        Ekin Su Cülcüoğlu ile Davide Sanclimenti barıştı

        Geçtiğimiz yıl 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile tekrar bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekin Su Cülcüloğlu (29), geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılmıştı. Daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Cülcüoğlu, yarışmanın kazananı olmuştu.

        • 2

          Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu ancak ayrılığa fazla dayanamadılar.

        • 3

          Türkiye’ye romantik bir kaçamak yapmak için gelen çift, barıştıklarını teyit etti.

        • 4

          Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davide Sanclimenti, kolunu sevgilisine doladı ve "Tanıdığımı düşündüğüm birini buldum" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Habertürk Anasayfa