Ekin Su Cülcüoğlu ile Davide Sanclimenti barıştı
Geçtiğimiz yıl 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile tekrar bir araya geldi
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Ekin Su Cülcüloğlu (29), geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılmıştı. Daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Cülcüoğlu, yarışmanın kazananı olmuştu.
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Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyurmuştu ancak ayrılığa fazla dayanamadılar.
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Türkiye’ye romantik bir kaçamak yapmak için gelen çift, barıştıklarını teyit etti.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davide Sanclimenti, kolunu sevgilisine doladı ve "Tanıdığımı düşündüğüm birini buldum" ifadelerini kullandı.