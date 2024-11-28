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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekimde ihracat arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekimde ihracat arttı

        Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalatı ise aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:42
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        Ekimde ihracat arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

        Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar oldu.

        Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2023'te yüzde 77,5 iken geçen ay yüzde 79,9'a yükseldi.

        OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,1 AZALDI

        Ocak-ekim döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 216 milyar 195 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.

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        Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2023 döneminde yüzde 69 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,7'e yükseldi.

        ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan 22 milyar 55 milyon dolara çıktı. Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak hesaplandı.

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