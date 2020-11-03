Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38,58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,94 ile limon oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30,77 ile kadın için hırka, yüzde 26,34 ile kabak izledi.
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22,31 ile salatalık, yüzde 20,88 ile kadın için pardösü, yüzde 19,83 ile kadın için bot, yüzde 19,68 ile kavun, yüzde 16,74 ile yumurta, yüzde 16,24 ile kuru soğan, yüzde 16,05 ile taze fasulye ve yüzde 12,76 ile kadın için ceket oldu.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,43 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,18 ile patlıcan, yüzde 12,49 ile elma, yüzde 8,08 ile havuç, yüzde 3,94 ile Antep fıstığı, yüzde 3,87 ile dereotu, yüzde 2,61 ile yer fıstığı izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:
|Kazak (erkek için)
|38,58
|Hırka (kadın için)
|30,77
|Kabak
|26,34
|Salatalık
|22,31
|Pardösü (kadın için)
|20,88
|Bot (kadın için)
|19,83
|Kavun
|19,68
|Yumurta
|16,74
|Kuru soğan
|16,24
|Taze fasulye
|16,05
|Ceket (kadın için)
|12,76
|Ayçiçek yağı
|11,39
|Gömlek (kadın için)
|10,05
|Mısırözü yağı
|8,92
|Pijama (kadın için)
|8,50
|Sivri biber
|8,24
|Nohut
|7,58
|Eşofman (çocuk için)
|7,22
|Motorsiklet
|7,05
|Patates
|6,49
Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Limon
|-30,94
|Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-24,43
|Patlıcan
|-13,18
|Elma
|-12,49
|Havuç
|-8,08
|Antep fıstığı
|-3,94
|Dereotu
|-3,87
|Yer fıstığı
|-2,61
|Sıcak içecek makinaları
|-1,77
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|-1,75
|Sabun
|-1,63
|Muz
|-1,48
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
|-1,39
|Roka
|-1,38
|Hazır sütlü tatlılar
|-1,13
|Dana eti
|-0,99
|Lpg (araba tüpü dolum) ücreti
|-0,66
|Sürücü eğitim kurs ücreti
|-0,61
|Kraker
|-0,16
|Kesme şeker
|-0,15
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