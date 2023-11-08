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        Haberler Ekonomi Para Ekimde en yüksek reel getiri külçe altından - Para Haberleri

        Ekimde en yüksek reel getiri külçe altından

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,89 ile külçe altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:25
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        Ekimde en yüksek reel getiri külçe altından
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

        Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,89 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,36 kazanç sağladı.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,23, avro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,23, avro yüzde 1,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

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        BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,59 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,26 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

        Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,7, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,02 ile en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,66 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,16 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 26,09, avro yüzde 15,62 ve dolar yüzde 7,55 reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 17,48 ve DİBS yüzde 43,67 kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,92 reel getiri imkanı sağlarken, avro yüzde 0,12, dolar yüzde 7,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,72 ve DİBS yüzde 51,34 kayba yola açtı.

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