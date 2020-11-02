Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ekim ayında yatırımcısına kazandıran tek şirket yüzde 19,1 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
Ekim ayında spor endeksi yüzde 5,7 değer kaybetti.
Ekim ayında Fenerbahçe yatırımcısını sevindirirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri değer kaybetti.
Borsada işlem gören spor şirketlerinin mali yapılarının kötü olması, borçlarının artması, zarar açıklamaları ve Fenerbahçe haricindeki diğer üç spor şirketinin bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar kayda değer bir başarı göstermemesi hisse performanslarını da olumsuz etkiledi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 19,1 kazandırdı. Analistler, Fenerbahçe'nin yeşil sahalardaki başarılı performansı ve art arda gerçekleştirdiği transferlerin hisse performansını olumlu etkilediğini kaydetti.
Ekim ayında yatırımcısına Beşiktaş yüzde 15,6, Trabzonspor yüzde 18,5, Galatasaray ise yüzde 20,2 kaybettirdi.
10 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, hisse senedi piyasalarında ekim ayında gösterdiği performansı ocak-ekim döneminde de gösterdi ve yüzde 140,1 ile yılın 10 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Fenerbahçe'yi yüzde 87 ile Trabzonspor, yüzde 67 ile Galatasaray, yüzde 19,2 ile Beşiktaş izledi.
EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de Fenerbahçe oldu. Ekim ayını 3 milyar 438 milyon 565 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 1 milyar 830 milyon 600 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 950 milyon 290 bin 336 TL piyasa değeriyle Trabzonspor, 700 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Eylül ve Ekim 2020 kapanış fiyatı, değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:
Şirket
2019 Aralık kapanış fiyatı (TL)
2020 Eylül kapanış fiyatı (TL)
|2020 Ekim kapanış fiyatı (TL)
2020 Ekim aylık değişim (yüzde)
2019 sonuna göre fark (yüzde)
Piyasa değeri (TL)
Fenerbahçe
14,47
29,16
|34,74
|+19,1
|+140,1
3.438.565.200
Beşiktaş
2,45
3,46
|2,92
|-15,6
|+19,2
700.800.000
Trabzonspor
2,15
4,93
|4,02
|-18,5
|+87
950.290.336
Galatasaray
2,03
4,25
|3,39
|-20,2
|+67
1.830.600.000
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