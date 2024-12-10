TÜİK Ekim ayı işsizlik oranını açıkladı! 2024 Ekimde işsizlik oranı arttı mı, azaldı mı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ekim ayı işsizlik oranını açıkladı. Ekimde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı 0.2 puan artarak yüzde 49.9 oldu. Peki, TÜİK Ekim işsizlik oranları ne oldu? İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ekim ayı işgücü verilerini yayımladı. İşgücü 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre; 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e çıktı. Eylül ayında da aynı şekilde işsizlik oranında artış kaydedilmişti. İşte, TÜİK 2024 Ekim işsizlik oranı hakkında tüm detaylar...
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TÜİK EKİM AYI İŞSİZLİK ORANLARINI AÇIKLADI
TÜİK ekim ayı işgücü verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e çıktı. İşsiz sayısı da 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişiye ulaştı.
Eylül ayında da benzer bir şekilde işsizlik oranı 0.1 puan yükselmişti.
Genel işsizlik artarken 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6'ya geriledi.
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İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ
Ekimde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı 0.2 puan artarak yüzde 49.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.4 iken kadınlarda yüzde 32.8 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre ekimde toplam işgücü eylül ayına göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54.7'ye çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.4 olarak hesaplandı.
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GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 27.6
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında bir önceki aya göre 1.9 puan artarak yüzde 27.6'ye yükseldi.