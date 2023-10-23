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        Haberler Gündem Ekim enflasyon beklentisi tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?

        Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı!

        Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon oranı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:14
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        • 1

          "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine az bir süre kala gündeme geldi. Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında ayrıntılar...

        • 2

          EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 – 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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