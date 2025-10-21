Ekim enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Birçok alanı doğrudan etkileyen enflasyon verileri, hem ekonomi yönetiminin kararlarını hem de vatandaşların beklentilerini şekillendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısa süre içinde açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, uzman tahminleri ve beklenti anketleri yakından takip ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyonu nasıl şekillenecek? İşte beklentiler ve son gelişmeler...
Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı ekim enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak oranlar mevcut ekonomik durumu yansıtmakla kalmayacak, aynı zamanda maaş düzenlemelerinden yatırım kararlarına kadar birçok alanda belirleyici olacak. Peki, ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak, oranlar ne yönde şekillenecek? İşte merak edilen detaylar…
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
TCMB'NİN EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.
CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3'E ÇIKTI
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3 seviyesine, gelecek yıl için de yüzde 3,8 seviyesine yükseldi.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 39, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,66 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 37,66 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,26'ya yükseldi.
