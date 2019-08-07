Ekim'de şehir müzikle dolacak

4 Ekim Cuma akşamı Deniz Müzesi’nde yapılacak olan “Aposynthesis Night”ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi’ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.