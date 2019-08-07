Ekim'de şehir müzikle dolacak

07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan “Alpha Beat Night” 3 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşatacak.
5 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul-Berlin arası bir hip hop köprüsü kurmayı amaçlayan “Kan Kardeşler Gecesi”nde; Türkçe rap’in kilometre taşlarından Ceza, Kabus Kerim ile Almanya'da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan ve Khontkar gibi isimler hip hop severleri coşturacak. Hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, DJ Lil Zey ve DJ Big Poppa’nın da yer aldığı gecede sürpriz isimler de konuk olarak sahnede olacak.
4 Ekim Cuma akşamı Deniz Müzesi’nde yapılacak olan “Aposynthesis Night”ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi’ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.
11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde “Ballroom Night”ta; Brezilya LGBTİ topluluğunun en üretken isimlerinden Linn da Quebrada ve Amsterdam çıkışlı DJ ve prodüktör Lyzza geceyi renklendirecek. House of Ninja ise katılımcıları danslarıyla coşturacak. Kuir ortamların aranan DJ’yi Kübra Uzun’un vokal performansına tanık olunacak gecede ayrıca; Cake Mosque ve benzersiz bir “lipsync” şovu sunacak olan Dudakların Cengi sahnede olacak. Berk Çakmakçı uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik projesi Age Reform ile kapanışı yapacak.
Festivalin son konsept gecesi olan “Futurave Night” ise 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da iki ayrı sahneye ev sahipliği yapacak. Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, Berghain’daki setleriyle öne çıkan Function sahnede olacak. Overmono ve Konx-om-Pax’ın canlı performanslarıyla öne çıkacağı gecede Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
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