04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.
Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38,02 ile kadın hırkası, yüzde 36,84 ile erkek montu, yüzde 33,97 ile kadın kabanı, yüzde 32,38 ile kadın botu, yüzde 32,18 ile erkek botu, yüzde 23,22 ile kabak ve yüzde 22,75 ile çarliston biber yer aldı.
EN ÇOK YURT İÇİ TURLAR UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,23 ile limon, yüzde 15,38 ile havuç, yüzde 12,17 ile elma, yüzde 8,50 taze fasulye, yüzde 5,03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4,87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4,08 ile nevresim takımı, yüzde 3,81 ile kuru fasulye ve yüzde 3,67 ile klima takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
|Kazak (erkek için)
|43,70
|Kazak (çocuk için)
|40,46
|Kaban yünlü (erkek için)
|38,94
|Hırka (kadın için)
|38,02
|Erkek mont
|36,84
|Kaban (kadın için)
|33,97
|Bot (kadın için)
|32,38
|Bot (erkek için)
|32,18
|Kabak
|23,22
|Çarliston biber
|22,75
|Çocuk spor kazağı
|20,87
|Şehirler arası tren ücreti
|20,64
|Otoban geçiş ücreti
|20,43
|Sivri biber
|18,97
|Salatalık
|18,06
|Sarımsak
|17,65
|Domates
|15,97
|Elektrik ücreti
|14,90
|Gazeteler
|11,44
|LPG dolum ücreti
|9,35
Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
|Dana eti
|-1,67
|Tavuk eti
|-2,22
|Nohut
|-2,26
|Salça
|-2,59
|Yeşil soğan
|-2,76
|Televizyon
|-2,81
|Fındık içi
|-2,82
|Muz
|-2,86
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)
|-2,96
|Yer fıstığı
|-3,55
|Klima
|-3,67
|Kuru fasulye
|-3,81
|Nevresim takımı
|-4,08
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-4,87
|Şehirler arası otobüs ücreti
|-5,03
|Taze fasulye
|-8,50
|Elma
|-12,17
|Havuç
|-15,38
|Limon
|-25,23
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-27,66
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!