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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekim ayında ekonomik güven yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekim ayında ekonomik güven yükseldi

        Ekim ayında ekonomi güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.2 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:09
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        Ekim ayında ekonomik güven yükseldi
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        TÜİK ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 95.4 iken, ekim ayında yüzde 1.2 oranında artarak 96.5 değerini aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ekonomik güven endeksi, Ekim 2023

        Bir önceki aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4.4 artarak 74.6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.2 yükselerek 105.3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.5 oranında artarak 113.6 değerlerine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0.9 artarak 89.1'e çıktı.

        Buna karşılık perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.3'lük düşüşle 113.9'e geriledi.

        Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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