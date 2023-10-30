Ekim ayında ekonomik güven yükseldi

TÜİK ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 95.4 iken, ekim ayında yüzde 1.2 oranında artarak 96.5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Ekim 2023

Bir önceki aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4.4 artarak 74.6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.2 yükselerek 105.3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.5 oranında artarak 113.6 değerlerine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0.9 artarak 89.1'e çıktı.

Buna karşılık perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.3'lük düşüşle 113.9'e geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.