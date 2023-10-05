Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.407,52 %0,89
        DOLAR 27,5704 %0,01
        EURO 29,0504 %0,17
        ALTIN 1.614,99 %0,09
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,73 %0,53
        BITCOIN 27.593,00 %-0,24
        GBP/TRY 33,5029 %0,03
        EUR/USD 1,0511 %0,06
        BRENT 85,91 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 2.640,47 %0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

        Göktaş, ayrıca yaklaşık 1,45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

        Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Habertürk Anasayfa